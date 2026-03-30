Un concorso di idee per l’Ex Fornace Penna a Sampieri. Arriva da Reuse Italy

Da Reuse Italy la scelta di puntare, per l’edizione di quest’anno, sull’ex Fornace Penna e proporre per questo immenso e prezioso bene monumentale un centro civico ed un parco pubblico da “pensare” e progettare nell’ex complesso industriale di Punta Pisciotto attualmente in fase di recupero dopo la sua acquisizione al patrimonio della Regione Sicilia. Il montepremi del concorso di idee promosso da Reuse Italy è di 5.000 euro. Data ultima per iscriversi a partecipare la fine del mese di aprile e consegna degli elaborati entro il mese di agosto.

Reuse Italy ogni anno individua edifici, complessi e monumenti abbandonati da reinterpretare in chiave contemporanea.

La proposta progettuale intitolata “Reuse the kiln” quest’anno ha scelto lo scenario dell’ex Fornace Penna. “Il rudere sorge sulle scogliere battute dal vento della costa meridionale dell’isola, affacciato sul Mediterraneo e poco distante da un antico borgo di pescatori. L’obiettivo del concorso è trasformare queste rovine in un centro civico e parco pubblico, con servizi pubblici, spazi per incontri, studio e lavoro – questa la presentazione da parte di Reuse Italy – costruita tra il 1909 e il 1912, la Fornace fu collocata in una posizione strategica per ragioni logistiche, vicino alla cava di argilla, alla ferrovia e al mare. La sua vasta struttura, traforata da portici, viene spesso paragonata a una ‘cattedrale’ sul mare. Oggi ne resta una base monumentale, consumata dal sale e dalle tempeste. Il programma richiede l’inserimento di un’agorà/piazza pubblica coperta: uno spazio aperto e flessibile per incontri, assemblee ed eventi informali; una sala polifunzionale coperta in grado di ospitare almeno 50 persone; un bar-bistrot; una o più sale polifunzionali per riunioni, corsi, attività extrascolastiche, yoga, gruppi comunitari e coworking ed un parco pubblico all’aperto collegato al lungomare. Ai partecipanti è lasciata ampia libertà nell’immaginare funzioni complementari da affiancare a quelle richieste dal bando”.



Reuse Italy e le sue finalità.

E’ una società benefit italiana fondata nel 2018 per la salvaguardia del patrimonio storico e architettonico abbandonato promuovendo il riuso adattivo attraverso concorsi di progettazione internazionale, workshop e pubblicazioni, coinvolgendo architetti e studenti per trasformare rovine in nuovi spazi culturali o civici, come ex chiese, conventi o siti industriali. Per la Sicilia è stata scelta l’ex Fornace Penna e fra i siti in disuso da ridisegnare c’è la Chiesa Diruta in Basilicata e le cisterne romane di Fermo.

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