Un centro per anziani e disabili tra Modica e Scicli. Dal GAL Terra Barocca i fondi

Un centro che sarà fruibile per i cinque comuni facenti parte del GAL Terra Barocca, Ragusa, Modica, Ispica, Scicli e Santa Croce Camerina. Rinasce l’immobile di San Giovanni Lo Pirato sito fra Modica e Scicli nelle contrade Quartarella e Guadagna dove un tempo c’era una scuola elementare rurale. I lavori sono stati consegnati dalla giunta Marino alla ditta appaltatrice, la Giuseppe Rimmaudo di Comiso. Il finanziamento è di 230mila euro.

Nell’ex scuola elementare di San Giovanni Lo Pirato nascerà un centro sul progetto “Anziani e disabili meno soli, costruiamo una comunità amichevole”.

Ogni centimetro quadrato dell’immobile è stato pensato per venire incontro agli anziani ed ai disabili. “Ci saranno servizi, iniziative ed interventi pensati per loro allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione, offrendo risposte ad una fascia consistente di persone che non necessitano di servizi sanitari ed assistenziali, ma richiedono interventi di natura integrativa, iniziative ricreativo-culturali, attività di svago che molti cittadini anziani e disabili non possono concedersi perché a basso reddito o perché soli ed esclusi dalla sfera sociale – spiegano il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone – con l’attuazione del progetto, si persegue il benessere di una fascia fragile della popolazione, benessere inteso non come mancanza di malattia, ma come condizione di persona-parte della rete di comunità. Il progetto riconosce il bisogno di aiuto della persona anziana e disabile nell’affermare il suo diritto all’inserimento sociale e promuove azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva”.

La posizione è ideale, in piena campagna con vicini agglomerati abitati.

Si trova all’interno della perimetrazione territoriale del Comune di Scicli ma è in una posizione baricentrica tra i territori dei cinque comuni che fanno parte del GAL Terra Barocca. Il centro, a carattere diurno, avrà attività di animazione e socializzazione; vi lavoreranno assistenti sociali, animatori, educatori, cuochi, autisti e in cui anziani e disabili potranno trovare momenti di socialità.