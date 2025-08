Un astronauta è atterrato a Ragusa. Lo speciale incontro con Paolo Nespoli. VIDEO

Uno di quei momenti in cui Ragusa si sente al centro dell’universo. Letteralmente. Domenica 3 agosto, nella splendida cornice del Poggio del Sole Hotel, un uomo che ha orbitato attorno alla Terra per oltre 300 giorni è “atterrato” tra la gente comune. Paolo Nespoli, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato l’ospite d’eccezione di una serata speciale organizzata dal Centro Ibleo Studi Astronomici (CISA) per festeggiare i suoi dieci anni di attività.

Un’occasione che ha unito scienza, emozione e partecipazione, raccogliendo un centinaio di persone tra famiglie, giovani, curiosi e appassionati. Nespoli, protagonista di tre missioni spaziali, ha raccontato le sue incredibili esperienze in orbita, mescolando racconti tecnici e riflessioni profonde sull’essere umano, sulla fragilità del nostro pianeta e sul senso della vita osservata da centinaia di chilometri di distanza.

A introdurre l’incontro Salvo Pluchino e Marcella Giulia Pace, che hanno dialogato con Nespoli e accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di immagini, curiosità e pensieri che vanno ben oltre lo spazio. Il pubblico ha partecipato con entusiasmo, soprattutto i più giovani, colpiti dalla capacità dell’astronauta di raccontare lo spazio in modo semplice, diretto e umano.

Durante l’incontro, Nespoli ha sottolineato come il vero “viaggio” cominci quando si torna: “Dallo spazio, la Terra appare fragile e bellissima. Lì capisci che i veri confini sono quelli che ci imponiamo qui giù. È un’occasione per riflettere su chi siamo e su cosa possiamo fare insieme”.

Ma la serata ha avuto anche un altro motivo per essere ricordata. Il CISA ha celebrato dieci anni di divulgazione scientifica, un traguardo importante per un’associazione che è diventata punto di riferimento nel territorio ibleo per chi ama l’astronomia e la cultura scientifica. Un decennio di attività osservative, conferenze, incontri con le scuole e grandi eventi, portato avanti con passione dai soci fondatori e da un consiglio direttivo che guarda lontano.

Durante il party celebrativo, il presidente del CISA Salvo Pluchino, oggi anche presidente nazionale della UAI – Unione Astrofili Italiani, ha ripercorso le tappe più significative di questo cammino: “Siamo partiti in pochi, con tanta voglia di condividere la nostra passione. Oggi siamo una comunità sempre più ampia, con l’ambizione di coinvolgere i giovani, creare rete con le altre realtà siciliane e mantenere alta l’attenzione sulla scienza come motore culturale e sociale”.

Ragusa ha accolto Paolo Nespoli come si accoglie chi torna da lontano con qualcosa da raccontare. E lui ha risposto con la sua umanità, dimostrando che anche chi ha camminato nello spazio può sentirsi a casa tra chi sa ancora guardare il cielo con meraviglia.

