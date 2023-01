Ucciso a sprangate: questo martedì autopsia e udienza convalida fermi

Il corpo di Slimane Marouene, un tunisino di 30 anni, verrà sottoposto a un’autopsia domani a Ragusa. Marouene è stato ucciso a sprangate durante una festa di Capodanno presso la discoteca “La Dolce Vita” a Vittoria. Tre giovani sono accusati dell’omicidio: uno di appena 18 anni e gli altri due di soli 15. I tre sono stati fermati poco dopo il delitto e sono stati interrogati dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo. Il maggiorenne ha ammesso la sua partecipazione all’omicidio, mentre i due minorenni sono assistiti dai legali Antonio Brancaforte e Mario Mascolino.

Il diciottenne è stato affidato all’avvocato Isabella Linguanti. L’udienza per la convalida dei fermi avrà luogo domani al Tribunale dei minori di Catania e Ragusa. I tre accusati trascorreranno la notte in carcere, il maggiorenne a Ragusa e i due minorenni presso l’istituto penitenziario minorile, in attesa di essere trasferiti probabilmente nel carcere minorile di Bicocca a Catania.