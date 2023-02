U19 Free Ball Ragusa vince contro il Volley Club Avola

Non c’è due senza tre e il detto calza a pennello per l’Under 19 della ASD Free Ball Ragusa. Ieri, per i ragazzi ragusani, è arrivata la terza vittoria di fila dopo quella con Solarino e Carlentini.

Questa volta, La Free Ball ha sentenziato il Volley club Avola, seconda in classifica. Per i ragazzi dei coach Massimiliano Migliore e Raffaele Bottone, una terza, meritatissima vittoria, frutto di un lavoro costante in allenamento, i cui risultati si mostrano nelle gare di campionato.

Il Volley Avola c’ha pure provato in una partita tesa e tirata sin dal primo scambio. Gara agguerritissima, combattuta e esito che dà piena soddisfazione ai ragazzi ragusani che mettono a referto un 3 a 1 che vale doppio, vista l’importante caratura degli avversari. E la crescita di questi ragazzi, la loro presenza in campo, la grande consapevolezza che acquisiscono gara dopo gara, richiamano gli anni ’70/’80m della pallavolo maschile a Ragusa e della Vinci, nella mitica palestra dell’Umberto I.

Si vede e si tocca con mano, dunque, l’entusiasmo che è stata base e spinta per costruire una squadra, l’ASD Free Ball, nata per rilanciare la pallavolo nel capoluogo ibleo e che voleva riscattare il fin troppo lungo silenzio volleistico a Ragusa.

Sul parquet Daniele Barbera, Enrico Burruano, Giuseppe Cappello, Samuele Girasa, Daniele Minardi, Tommaso Montalto, Simone Occhipinti, Francesco Presti, Marco Scalone, Michele Tidona, Daniele Tumino e il capitano, Andrea Schembari, sono anima compatta di un’Under 19 dalle prospettive importanti, consci di come una vittoria come quella contro il ‘6’ avolese, sia risultato che ripaga di tanti sforzi fatti.

Prossimo appuntamento martedì 21 febbraio, per il ritorno di campionato contro una nobile della pallavolo siciliana, la Volley Modica, vivaio tra i più floridi nell’Isola e la cui prima squadra gioca il campionato nazionale di A3.