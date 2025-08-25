Tyche, la cagnolina che ha salvato sei tartarughine appena nate nella spiaggia di Arizza

La “gioia” e l’attenzione per la nascita delle tartarughine non è solo per l’essere umano. Anche gli animali scendono in campo e non tralasciano nulla nel dare il loro…aiuto. Teatro di un salvataggio in extremis di sei tartarughine che si sarebbero potute perdere fra le dune di sabbia è la spiaggia di Arizza. Qui la notte scorsa notte si è registrata la schiusa di un nido dove erano state depositate le uove da mamma tartaruga prima di tornare in mare, nel suo habitat naturale. Il fatto insolito viene da Tyche, una cagnolina di tre anni il cui nome i padroncini glielo hanno dato in virtù del fatto, nella mitologia greca, era associata alla fortuna. Ebbene, Tyche, casualmente o per fortuna si è accorta che in spiaggia fuori dal corridoio c’erano delle tartarughine appena nate – spiegano nel racconto gli spettatori di questo insolito evento – Tyche, istintivamente, col suo nasino le ha spinte in mare richiamando l’attenzione dei suoi padroncini Fabio e Loretta, così facendo ne ha salvate 6. Grazie al suo fortuito intervento siamo stati immediatamente allertati e così abbiamo potuto accompagnare in mare tutte le altre nate che nel frattempo stavano fuoriuscendo dal nido. Grazie a Gabriella, Viviano e la madre per la preziosa collaborazione a questo evento vissuto fra la curiosità e la gioia dei presenti nell’oscurità della notte sulla spiaggia di Arizza”.

© Riproduzione riservata