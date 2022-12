Tutti a mare a mostrar…. Il tradizionale tuffo di fine anno a Marina di Modica. VIDEO

Il saluto finale per l’anno che si sta per concludere e l’abbraccio anticipato per il nuovo anno 2023 per il quale, in alcuni Paesi del mondo, sono già in fase avanzata i festeggiamenti. Puntuale è tornato anche per quest’ultimo giorno dell’anno, il tradizionale tuffo in mare a Marina di Modica. Da anni baldi e coraggiosi giovani sfidano l’acqua fredda per il tuffo di corsa tutti insieme.

Quest’anno sono stati, per loro fortuna, molto avvantaggiati grazie alle ottime temperature, circa 18 gradi, e un sole che ha accompagnato la prodezza. In decine e decine, ragazzi, ragazze e anche qualche adulto, si sono ritrovati sulla spiaggia di Marina di Modica, costume e cappellino natalizio, per lanciarsi a mare per un tuffo liberatorio e che serve a salutare il complesso anno 2022 che, come gli ultimi due, ha comunque visto non poche problematiche sia per la pandemia che per la guerra in Ucraina. Ecco il video del tuffo in mare da parte dei giovani modica. Un appuntamento tradizionale che questa domenica primo gennaio sarà invece “replicato” alle ore 11 a Marina di Ragusa dai giovani ragusani che si ritroveranno alla spiaggia delle varcuzze per un tuffo ben augurante. Nel frattempo, auguri a tutti!