Tutta Acate per l’ultimo saluto a Carla, la giovane che ha perso la vita nell’incidente in cui è morta anche la maestra Di Bennardo

Il dolore e la commozione erano tangibili nell’aria mentre oggi pomeriggio ad Acate si svolgevano i funerali della giovane Carla Interlandi, di soli 23 anni, nella chiesa madre della cittadina. La giovane è morta dopo due settimane di ricovero in situazione grave all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto il 12 gennaio scorso in provincia di Caltanissetta. Nell’incidente, in cui è rimasta coinvolta la Peugeot 3008 su cui viaggiava Carla insieme ad altre due persone, ha perso la vita anche la maestra Maria Carmela Di Bennardo.

TANTISSIMI DIETRO LA BARA BIANCA

La commozione era palpabile tra i presenti, tra cui amici e familiari stretti della giovane scomparsa, che hanno voluto rendere l’ultimo saluto alla loro cara. La grande partecipazione di persone, molti dei quali hanno voluto portare il loro contributo per onorare la memoria di Carla, testimonia l’affetto e il ricordo che la giovane ha lasciato nelle loro vite.

Il tragico incidente stradale ha scosso la comunità. La morte prematura di Carla Intelrandi e di Maria Carmela Di Bennardo è una triste perdita per tutti coloro che le conoscevano e che le hanno amate. Ricerca fotografica di Franco Assenza

