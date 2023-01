Incidenti: muore anche Carla, la nipote della maestra di Acate

Acate torna a piangere. Così come l’intera provincia iblea. E ‘morta la giovane Carla Interlandi, nipote della maestra di Acate, Maria Carmela Di Bennardo, anche lei rimasta gravemente coinvolta nel tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 12 gennaio sulla SS. 117 bis Gela-Piazza Armerina. Carla aveva riportato gravi ferite ed era stata trasportata in uno degli ospedali più vicini. La giovane ragazza di 23 anni si trovava a bordo dell’auto che è entrata in collisione con un camion che trasportava materiale ingombrante.

Carla Interlandi, purtroppo, dopo due settimane di agonia non ce l’ha fatta. Le sue condizioni si sono aggravate e purtroppo ha perso la vita. Tantissimi già i messaggi di ricordo, di affetto e di commozione sui social dopo che la notizia si è diffusa rimbalzando di casa in casa ad Acate. Ora, con la morte anche della nipote, la famiglia si trova a dover affrontare un’altra grande perdita.

Come si ricorderà l’incidente era risultato essere particolarmente grave. La statale era rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di soccorso. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Mazzarino e i vigili del fuoco del distaccamento di Gela. I feriti, tra cui Carla, erano stati trasferiti negli ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltanissetta e Caltagirone.