Turista ferito dall’elica di un gommone nel mare Ispica: ricoverato a Modica

Doveva essere un giro turistico in gommone nell’azzurro mare del sud-est siciliano, giro turistico con bagno. Invece un incidente ha interrotto l’escursione con il natante rientrato d’urgenza al porto di Pozzallo per i soccorsi al ferito. E’ un bergamasco di 70 anni, da turista sul litorale ragusano, il ricoverato all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica dove è stato sottoposto dall’equipe di ortopedia ad un delicato intervento all’anca ed al femore. L’esatta dinamica è in fase di studio e di verifica da parte del personale della Capitaneria di porto di Pozzallo, soggetto preposto negli interventi in mare che sta raccogliendo tutti i particolari dell’incidente. Il turista bergamasco era assieme ad altre persone in acqua per fare il bagno nel suggestivo specchio di mare di Punta Ciriga, territorio di Ispica, nell’ambito di un giro vacanziero. Nell’azione di risalire a bordo del gommone (un natante adibito alle escursioni in mare) l’uomo avrebbe urtato l’elica in movimento. Da qui le ferite riportate che hanno portato l’intero gruppo a fare rientro, con urgenza, al porto pozzallese. Una volta in banchina i soccorsi ed il trasferimento all’ospedale di Modica. L’uomo non è in pericolo di vita.

