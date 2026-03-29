Turismo: il sentiment dei turisti è molto positivo per l’area iblea. Ecco tutti i dati

Non solo numeri, ma comportamenti, emozioni, scelte. È da qui che bisogna partire per capire davvero il turismo di oggi. E proprio dai dati, analizzati attraverso l’intelligenza artificiale e le recensioni online, ha preso il via a Modica il primo dei due incontri promossi dal GAL Terra Barocca per la destinazione turistica unica Enjoy Barocco. Al centro della giornata, la presentazione della piattaforma Iodah – Intelligence on Destination and Hospitality, illustrata da Fabio Primerano e Angela Carpano. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’analisi del cosiddetto “sentiment”: un sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per leggere e interpretare migliaia di recensioni pubblicate su piattaforme come Google, TripAdvisor e Booking. Non si tratta semplicemente di valutazioni numeriche, ma di un’analisi profonda delle emozioni e delle percezioni dei visitatori. Il risultato è un quadro chiaro del posizionamento della destinazione Enjoy Barocco, che comprende Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. I dati della dashboard evidenziano una reputazione complessiva pari a 84 su 100, con punte di eccellenza nella ricettività (91/100) e nelle attività in-destination (87/100). Un risultato che conferma come il territorio sia percepito come una destinazione di qualità, con l’ospitalità come vero punto di forza. Ancora più significativo è il dato qualitativo: le recensioni mettono in evidenza come l’esperienza complessiva – più che il singolo monumento – rappresenti il vero elemento distintivo. Ospitalità, relazioni umane e autenticità emergono come fattori centrali nella percezione dei visitatori. I dati raccontano una destinazione che cresce e cambia. Il segmento predominante è rappresentato dalle coppie, in particolare provenienti dai Paesi anglosassoni, affiancate da un turismo di prossimità proveniente da mercati come Spagna e Malta. Accanto a questi, emergono nuove opportunità legate ai viaggiatori individuali, soprattutto nei mesi invernali, segno di un’evoluzione nei comportamenti turistici. Una delle chiavi di sviluppo è il turismo esperienziale. L’analisi evidenzia come oltre il 50% delle attività legate alle esperienze registri livelli di gradimento molto elevati. Dalla cucina tradizionale ai percorsi naturalistici, fino alle attività culturali, il territorio si sta progressivamente spostando da un’offerta “contemplativa” a una più immersiva. Un passaggio strategico che apre ampi margini di crescita. I dati restituiscono anche una lettura più ampia del sistema turistico locale: oltre 2.100 operatori economici monitorati e più di 1.100 strutture extra-alberghiere analizzate, a conferma di un ecosistema articolato e in continua evoluzione. La qualità dell’accoglienza, in particolare, si conferma uno degli elementi più apprezzati, con performance elevate soprattutto nelle strutture extra-alberghiere. Resta ancora una sfida importante legata alla stagionalità, che continua a caratterizzare i flussi turistici, ma che allo stesso tempo rappresenta una delle principali opportunità di sviluppo per il territorio, soprattutto nei mesi di media stagione. La piattaforma che raccoglie e analizza i dati grazie al GAL Terra Barocca è a disposizione degli operatori turistici aderenti ad Enjoy Barocco. All’incontro di Modica, oltre ai relatori Fabio Primerano e Angela Carpano, sono intervenuti diversi rappresentanti istituzionali e protagonisti del progetto. Tra questi il sindaco di Modica e presidente del GAL Terra Barocca, Maria Monisteri, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il direttore del GAL Salvatore Occhipinti, il destination manager Christian Del Bono, il responsabile dell’Osservatorio turistico Enjoy Barocco Marco Platania docente dell’Università di Catania e l’assessore al Turismo del Comune di Modica Tino Antoci, il consulente del Comune di Ragusa, Ignazio Ottaviano. Il percorso proseguirà il 31 marzo alle 15,30 all’Assessorato Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, con un secondo incontro dedicato alla piattaforma PayTourist, che sarà presentata da Alberto Pergola, con un focus sulla gestione dell’imposta di soggiorno e sulla semplificazione amministrativa per gli operatori. “I due incontri rappresentano molto più di semplici momenti formativi. Segnano un passaggio culturale: il turismo non può più essere gestito a intuito – sottolinea Maria Monisteri – Oggi i dati raccontano storie precise. E chi saprà leggerle avrà un vantaggio competitivo reale”.



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