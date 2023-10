Trovato privo di vita il giovane scomparso. E’ rimasto vittima di un incidente sulla Pozzallo-Ispica mentre era a bordo della sua moto.

Il corpo senza vita di Fabio Vita, di 35 anni, è stato trovato nel pomeriggio intorno alle 17. Accanto a lui la moto riversa a terra nei pressi di uno dei piloni del cavalcavia dell’autostrada sul percorso Pozzallo-Ispica. Di lui, sposato e padre di una bambino, si erano perse le tracce già nella tarda serata di ieri. Da Pozzallo, dove dopo aver trascorso la domenica in famiglia aveva lasciato la moglie e la figliola dai parenti, avrebbe dovuto rientrare a Solarino. Viaggiava a bordo della sua moto quando è successo il fatto.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Modica per i rilievi della dinamica

In questi momenti è atteso l’esito dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale intervenuto sul posto. Da una prima ricostruzione il centauro, mentre viaggiava da Pozzallo verso Solarino, avrebbe perso il controllo del mezzo e finito rovinosamente a terra. Da capire, da un’esatta visione dei luoghi se l’incidente sia stato provocato da una eventuale presenza di altri mezzi in transito per la strada che porta in ingresso verso l’autostrada sullo svincolo di Ispica. Grande dolore a Solarino per la morte del giovane molto stimato in città.