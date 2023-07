Troppo “tutti al mare” in questa estate. La ricetta? Vacanze in bassa stagione per il Sud Est siciliano

Caro voli e caro noleggio auto frenano il turismo nell’isola. I voli hanno costi proibitivi ed il noleggio di un’auto è un lusso per pochi. La destagionalizzazione una delle strade da percorrere perchè le piccole e medie imprese turistiche non possono puntare solo sui mesi di luglio ed agosto.

La ricetta: cosa fare?

“Bisognerebbe fare sistema con i sindaci dei comuni limitrofi. Stilare un patto condiviso che abbia come finalità delle azioni capaci di produrre benessere per l’intera area del Sud-est di Sicilia – spiegano gli startini – promuovere eventi, attrazioni e pacchetti turistici speciali durante la bassa stagione potrebbe attirare più visitatori e ridurre i costi complessivi dei viaggi. E poi ancora: collaborare con compagnie aeree e società di noleggio auto per ottenere tariffe agevolate o sconti per i visitatori che scelgono di viaggiare nel Sud-est di Sicilia.

Creare pacchetti turistici che includono voli, noleggio auto e alloggio potrebbe rendere i viaggi nel Sud-est di Sicilia più convenienti e accessibili”.

Accessibilità più snella in queste zone turistiche.



“Modernizzazione degli aeroporti, collaborazione tra le autorità

turistiche, le compagnie aeree, le società di noleggio auto e gli operatori locali. accordi speciali e partnership con le autorità turistiche e gli operatori locali per offrire tariffe agevolate

o sconti per i visitatori che scelgono di viaggiare in questa regione – queste le possibilità in campo per il movimento Start Scicli – gli enti governativi, a livello comunale e regionale, possono fornire incentivi e supporto finanziario per lo sviluppo del turismo nel Sud-est di Sicilia”.