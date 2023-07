Troppi incidenti sulla Vittoria-Scoglitti, si corre ai ripari: controlli con autovelox e telelaser

Controlli serrati sulla Vittoria-Scoglitti, strada tristemente nota per incidenti stradali. A partire dai prossimi giorni, la polizia Municipale attiverà servizi specifici per verificare la velocità dei veicoli. Non sarà solo la Vittoria-Scoglitti ad essere interessata dai controlli. Le verifiche, infatti ,saranno anche su altre importanti arterie del territorio comunale. Per questi controlli saranno utilizzati sia il telelaser che l’autovelox bidirezionale installato all’interno delle auto della Polizia Municipale. Le postazioni di controllo saranno opportunamente segnalate.

LE SANZIONI

Ricordiamo che superamento del limite di velocità è una violazione che comporta conseguenze pesanti e sanzioni crescenti, differenziate per fasce di velocità. Tali sanzioni possono includere la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi, la decurtazione di 10 punti e una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 3.389 euro. Inoltre, in caso di recidiva entro un biennio, è prevista anche la revoca della patente di guida.