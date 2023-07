Trofeo “Legalità Iblea”: quest’anno ha vinto la squadra dei del Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Trofeo “Legalità Iblea” è torneo di calcio triangolare organizzato dal Tribunale di Ragusa nel mese di luglio in memoria dei caduti della strage di via D’Amelio, avvenuta a Palermo il 19 luglio 1992, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, vittime dell’attentato mafioso. Tuttavia, il torneo non si limita solo a commemorare le vittime delle stragi mafiose ma è anche un’occasione per promuovere i principi fondamentali dello sport, come la lealtà nelle competizioni e il rispetto della legge come base per la libertà di ciascuno.

Nella terza edizione del torneo, tenutasi presso i campetti Magni’ di Ragusa, hanno partecipato tre squadre: il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, il Comando Provinciale della Polizia Penitenziaria di Ragusa e la squadra degli Uffici Giudiziari Iblei, vincitrice delle edizioni 2021 e 2022.

La prima partita ha visto i Carabinieri sfidare la Polizia Penitenziaria. I Carabinieri, guidati dal Luogotenente Montalto, hanno vinto 2-1, segnando il gol decisivo all’ultimo minuto con il Maresciallo Mattia Paolino. La Polizia Penitenziaria ha giocato alla pari ma ha subito sfortunatamente il gol decisivo proprio nell’ultimo minuto di gioco.

LE PARTITE

Nella seconda partita, la Polizia Penitenziaria ha affrontato gli Uffici Giudiziari Iblei. Quest’ultimi, oltre alla freschezza fisica, hanno schierato una rosa di giocatori più ampia e hanno vinto con un risultato finale di 5-2. Il giudice Di Cataldo si è distinto come miglior realizzatore del torneo.

L’incontro finale per aggiudicarsi il Trofeo si è disputato tra i Carabinieri e gli Uffici Giudiziari Iblei ed è stato molto combattuto e ricco di emozioni. Fino a 5 minuti dalla fine, le squadre erano in equilibrio, ma un improvviso calo della compagine giudiziaria ha permesso ai Carabinieri di segnare tre gol e vincere la partita.

I VINCITORI

Al termine del torneo, la squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri si è aggiudicata il primo posto e ha ricevuto il premio dalle mani dell’avvocato Lucia Carnemolla, campione del mondo Mundiavocat di calcio a 5 femminile a Saint-Tropez nel 2023. Gli Uffici Giudiziari Iblei si sono classificati al secondo posto e hanno ricevuto il premio dalla PM Dott.ssa Ottavia Polipo. La squadra della Polizia Penitenziaria si è classificata terza e ha ricevuto il premio dal giudice Claudio Maggioni, Best Manager del Master Tournamed Nation Cup 2023 a Saint-Tropez. Il giudice Di Cataldo è stato riconosciuto come miglior realizzatore del torneo e ha ricevuto il premio dall’avvocato Giuseppe Raffo, Responsabile Regionale di Astalegale.net.

Le squadre hanno concluso l’evento condividendo un conviviale barbecue goliardico preparato dal titolare dell’Accademia Magni’, che gestisce i campetti.