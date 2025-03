Trionfo per l’Under 14 basket maschile della Fernando Ciavorella. Due vittoria in una settimana

Una settimana di grandi soddisfazioni per la Ciavorella dei coach Carestia, da anni preparatori tecnici di basket forti della loro esperienza maturata sul campo da alcuni decenni. Due importanti successi consecutivi in saccoccia che confermano l’ottimo stato di forma dei ragazzi. Il primo successo è arrivato lunedì scorso tra le mura amiche, dove i giovani atleti hanno avuto la meglio sulla Jukà Basketball Comiso con il punteggio di 53-39. Una gara combattuta, ma ben gestita dalla Ciavorella, che è riuscita a imporsi grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace.

Il bis è stato servito due giorni dopo, mercoledì, questa volta in trasferta, contro l’Avola Basket. La Fernando Ciavorella ha dominato l’incontro, imponendosi con un netto 45-82. Una prestazione superlativa che ha evidenziato la crescita della squadra, capace di esprimere un gioco corale e incisivo su entrambi i lati del campo. “Due vittorie che sono un chiaro segnale positivo per il percorso della squadra nel campionato Under 14. Ottimo lavoro per giocatori e staff tecnico. L’entusiasmo e la determinazione dei giovani atleti lasciano ben sperare per le prossime sfide” – commenta il tecnico Santo Carestia.



