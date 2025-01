Trionfo a Priolo per la Meerkat Scicli, 93-39, che chiude il girone di andata al comando della classifica del Campionato DR1 Sicilia

di Pinella Drago – Un successo esterno corroborante per i ragazzi della triade dirigenziale Ficili Lonatica Cannata. A Priolo gli sciclitani hanno chiuso il girone di andata del campionato DR1 Sicilia con un netto successo esterno, imponendosi con un risultato da incorniciare, 93-39. La gara è stata dominata fin dai primi minuti dalla squadra del coach Ninni Gebbia non ponendo dubbi sul suo esito finale. Dalla sua il Priolo ha avuto il fatto che fosse decimato da assenze pesanti (tra le quali quelle di di Nicita e Ciccarello) che non solo hanno portato la squadra a faticare parecchio per trovare soluzioni in campo, ma hanno fatto sì che non entrassero mai in partita. La situazione è peggiorata ulteriormente con l’espulsione di Coppa alla fine del primo tempo, lasciando la squadra locale priva di uno dei suoi punti di riferimento. Tra i protagonisti della serata, spicca la prestazione al tiro di Lonatica, autore di ben sei triple, che ha guidato l’attacco degli ospiti insieme a Sorrentino e Turtineen, con grande precisione e continuità. Con questa vittoria, gli sciclitani consolidano la loro posizione in vetta alla classifica, chiudendo il girone di andata da capolista.

Il prossimo impegno vedrà la squadra di coach Gebbia scendere in campo sabato prossimo a Catania, dove affronterà il Tretorri per la prima giornata del girone di ritorno. Tabellini: Lonatica 25, Sorrentino 18, Turtineen 16, Vigoriti 7, Boiardi 6, Giannone 6,

Guastella 5, Cannizzaro 4, Romeo 4, Sammito 2, Statello.



