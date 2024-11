Tribunale, si è insediato ufficialmente stamani il nuovo presidente della sezione penale, Vincenzo Ignaccolo

Si è insediato stamani al Tribunale di Ragusa, il nuovo presidente della sezione penale, Vincenzo Ignaccolo. Nominato con decreto del 30 settembre scorso, il presidente Ignaccolo ha sottoscritto la immissione in servizio davanti al Presidente del Tribunale, Francesco Paolo Pitarresi, al presidente della sezione civile, Massimo Pulvirenti, al giudice Claudio Maggioni e al procuratore capo facente funzioni, Marco Rota con l’assistenza del direttore dell’ufficio di presidenza del Tribunale, Filippo Pasqualetto. Al termine degli adempimenti, i discorsi di benvenuto aperti dal presidente Pitarresi che ha ripercorso la carriera del magistrato Ignaccolo.

Chi è Vincenzo Ignaccolo

Laureato in Giurisprudenza cum laude nel 1986, ha affrontato e superato il concorso in Magistratura nel 1989 entrando in servizio prima presso il Tribunale di Catania e poi a Modica e infine a Ragusa rivestendo vari ruoli, da giudice istruttore a gip/gup, applicandosi al penale e civile e come giudice fallimentare, “un esempio raro – ha detto Pitarresi – di come si possa operare egregiamente nei temi del Diritto con ragionevolezza ed equidistanza nel rispetto dei diritti delle parti”. A lui hanno fatto eco il procuratore facente funzioni, Marco Rota che ha sottolineato quando Ignaccolo sia il “paradigma dello spirito di servizio”. Un saluto affettuoso e carico di stima anche dalla presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, Emanuela Tumino e dall’ex presidente del Tribunale Antonino Duchi. In conclusione il discorso di insediamento del neo presidente della sezione penale, nel ricordare chi con lui ha condiviso gli anni di lavoro e di amicizia, ha voluto porre l’accento sull’attività organizzativa che si propone di mettere in atto, con la collaborazione di tutte le parti, “mettendo al centro la persona”, attività resa più complessa dai recenti mutamenti introdotti dalle riforme sul tema della Giustizia.

