Numeri da campioni: Ragusa e Modica trionfano alle Olimpiadi e ai Campionati di matematica

La matematica non è mai stata così emozionante. Dall’8 all’11 maggio, a Cesenatico, si è celebrata la fase finale delle Olimpiadi di Matematica: una festa nazionale del pensiero logico, della determinazione e del talento giovanile. Tra i protagonisti assoluti, una scuola superiore di Modica e precisamente dell’istituto “Galilei-Campailla” che ha fatto registrare risultati straordinari, conquistando una medaglia di bronzo nella gara individuale e il primo posto tra le scuole siciliane nella gara a squadre.

Carmelo Ferraro, studente della 5ª A, ha ottenuto la medaglia di bronzo nella competizione individuale, piazzandosi a soli due punti dall’argento. Ferraro, si era già primo classificato nella gara distrettuale. Per l’istituto, si tratta della seconda medaglia nazionale dopo quella ottenuta nel 2019 da Fabrizio Boncoraglio.

Ma l’entusiasmo ha contagiato anche la squadra, composta da otto studenti titolari e due riserve, che ha dato battaglia in una gara a squadre seguitissima. Per buona parte della competizione, il team modicano è rimasto in zona qualificazione alla finalissima, mancando l’obiettivo per pochissimi punti, ma riuscendo comunque a posizionarsi primo tra tutti gli istituti siciliani.

Il gruppo era formato da studenti di diverse classi e indirizzi. I titolari erano Ferraro Carmelo (5A), Mozzicato Salvatore (5A), Di Rosa Lorenzo (5B), Terranova Manuel (5B), Scirè Giuseppe (4B SA), Wang Chiara (4B SA), Arena Carmelo (3C), con le riserve Botterelli Chiara (4C) e Calabrese Giuseppe (4A).

Fra i docenti coinvolti il prof. Antonino Cerruto, allenatore della squadra; la prof.ssa Maria Di Rosa, referente delle gare a squadre; la prof.ssa Marilena Aloisio, referente delle gare individuali; e la prof.ssa Maria Pina Ruta, responsabile del Dipartimento di Matematica.

Successo anche a Milano per i Campionati di Matematica della Bocconi

Ma l’orgoglio ibleo è raddoppiato con il successo delle giovani Anna Raniolo e Vittoria Tidona, dell’Istituto Comprensivo “Palazzello-Vann’Antò” di Ragusa. Le due studentesse hanno gareggiato alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Matematica alla Bocconi di Milano, distinguendosi per capacità logica e rapidità di ragionamento.

A guidare le due finaliste, la prof.ssa Elisa Sittinieri.

