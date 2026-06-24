Una giovane vittoriese nel cast di “Tempation Island 2026”: Sara Iurato sarà tra le 13 tentatrici

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Una giovane vittoriese, Sara Iurato, entra a far parte del cast di Temptation Island 2026, la trasmissione di Canale 5 che punta a verificare la solidità di una coppia. Alcune coppie di fidanzati (non sposati e senza figli) vengono separati per un certo periodo e invitati a vivere i due diverse case. Lì, saranno messi a dura prova da dei “tentatori” o “tentatrici” che cercheranno di fare delle avances e di minare la solidità della coppia.

Nel cast dei tentatori e delle tentatrici ci sarà anche la giovane Sara, 24 anni, che ha già maturato alcune esperienze come modella.

La trasmisisone andrà in onda su Canale 5 a partire dal 24 giugno.

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