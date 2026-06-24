RAGUSA – I sindacati dei medici dell’Asp di Ragusa hanno proclamato unitariamente lo stato di agitazione, annunciando la possibilità di arrivare anche allo sciopero. Alla base della protesta, secondo quanto comunicato dalla Federazione dei medici territoriali (Fmt), ci sarebbero “gravi criticità nell’assistenza primaria e territoriale della provincia” e il mancato raggiungimento di un’intesa dopo gli […]
Marina di Ragusa: torna la Linea 11 del trasporto pubblico. Collegamenti giornalieri dalle 8:50 all’1:00
24 Giu 2026 12:47
Per il terzo anno consecutivo torna attivo il servizio di trasporto pubblico locale con la Linea 11 a Marina di Ragusa, pensato per facilitare gli spostamenti nella frazione balneare durante la stagione estiva.
Il collegamento sarà operativo tutti i giorni dalle ore 8:50 fino all’1:00, con un percorso che interessa i principali punti della località e tutte le fermate previste nella mappa del servizio.
UN SERVIZIO PENSATO PER MOBILITÀ E SOSTENIBILITÀ
La Linea 11 si inserisce in una strategia di mobilità sostenibile che punta a ridurre traffico e congestione, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.
Utilizzare il bus consente di evitare la ricerca del parcheggio, muoversi con maggiore facilità anche nelle aree soggette a ZTL e raggiungere comodamente le diverse zone della frazione balneare senza stress.
BIGLIETTI DIGITALI E PAGAMENTI ELETTRONICI
Il servizio è reso ancora più accessibile grazie alla possibilità di acquistare il biglietto direttamente a bordo, con pagamento elettronico. Una soluzione che semplifica l’utilizzo del mezzo pubblico e favorisce la digitalizzazione del trasporto locale.
AGEVOLAZIONI PER DIVERSE CATEGORIE
Sulla Linea 11 restano validi anche gli abbonamenti agevolati destinati a specifiche categorie di utenti, tra cui under 20, studenti, anziani e persone con disabilità.
Un sistema pensato per garantire una mobilità inclusiva e alla portata di tutti, rafforzando il ruolo del trasporto pubblico come servizio essenziale per la comunità.
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