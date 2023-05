Treni Blues anche sulla ferrovia di Ragusa

I pendolari della linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela hanno ricevuto importanti notizie riguardanti il servizio di trasporto ferroviario. Durante un incontro tra i rappresentanti del comitato pendolari e la direzione regionale di Trenitalia, sono state comunicate importanti novità.

La notizia più importante riguarda l’immissione in servizio dei nuovissimi treni Blues tra Siracusa e Ragusa. Anche se non sarà ancora per tutte le corse, questa è comunque una notizia importante, dato che per i treni che vanno oltre Ragusa continueranno ad essere utilizzate le ALN 668, di cui è comunque prevista la progressiva sostituzione. Trenitalia valuterà comunque la possibilità tecnica di utilizzare i Blues anche da e verso Gela.

Inoltre, è stato confermato l’inizio dei lavori per l’installazione su tutta la tratta del moderno sistema di circolazione ERMTS, lavori che verranno svolti inizialmente nelle ore notturne senza influenzare il traffico ferroviario. Solo nel 2024 ci sarà un periodo di chiusura al servizio per ultimare i lavori di potenziamento. Questi interventi tendono a modernizzare l’infrastruttura ferroviaria, e sono stati accolti positivamente dal comitato pendolari.

Inoltre, è stata confermata anche per questa estate l’offerta di treni nei giorni festivi e domeniche sulla tratta Siracusa e Donnafugata e viceversa, denominata Barocco Line, che verrà effettuata con i modernissimi treni Blues. I Barocco Line hanno riscosso un grande successo negli anni scorsi, e questo ha indotto il comitato a rivendicare la riapertura domenicale e festiva della linea anche per gli altri periodi dell’anno.

Il comitato ha auspicato che il periodo di interruzione della linea nel 2024 possa essere sfruttato anche per l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione della stazione di Ragusa centro legati al suo adeguamento anche al servizio di metroferrovia. Ogni interruzione provoca disagi, ma se il fine è di potenziare in sicurezza, comfort e incremento delle corse, il comitato accetta il sacrificio che sottende un’attenzione particolare per la tratta Siracusa-Ragusa-Gela-Caltanissetta.

In conclusione, queste importanti novità rappresentano un passo avanti per il servizio di trasporto ferroviario nella tratta Siracusa-Ragusa-Gela, e dimostrano l’impegno di Trenitalia per migliorare la qualità e la sicurezza del servizio. Il comitato pendolari ha accolto positivamente queste novità, auspicando che possano essere l’inizio di un processo di miglioramento continuo del servizio ferroviario nella regione.