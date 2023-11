Trekking urbano: i ragazzi dell’Anffas Ragusa guide per un giorno

I ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa hanno partecipato con grande emozione alla ventesima Giornata del trekking urbano, che ha avuto luogo in città e ha enfatizzato temi di sostenibilità, inclusività, multietnia e si è svolta nel centro storico. I ragazzi dell’Anffas sono stati guide turistiche per un giorno, usando un linguaggio “easy to read” che è stato molto apprezzato dai partecipanti.

IL TOUR

Il tour è iniziato presso il centro commerciale culturale Mimì Arezzo e ha incluso visite alla sede del collettivo Ocra, un’associazione culturale attiva nella cittadinanza, che ha mostrato il recupero del settecentesco collegio di suore della Badia trasformato in laboratorio per progetti sociali e riutilizzo. I partecipanti hanno anche avuto l’opportunità di visitare il Museo archeologico ibleo e fare una passeggiata nei giardini della vallata Santa Domenica, dove si trovano orti urbani. I ragazzi dell’Anffas hanno guidato i partecipanti al Bam, uno spazio multifunzionale che ospita opere di riciclo creativo realizzate utilizzando bottiglie di plastica. Durante il percorso, c’è stata anche la partecipazione dell’associazione Plastic Free, che si è occupata della bonifica lungo il percorso, rendendo l’intera giornata ancora più sostenibile.