Tre motivi per un premio. A Misterbianco riconoscimento della protezione civile del Comune di Scicli

Un premio arrivato dal Dipartimento regionale di Protezione civile al Comune di Scicli che lo ha ricevuto nell’ambito della Maratona della protezione civile tenutasi ieri a Misterbianco. Tre i motivi che hanno portato all’assegnazione del premio: primo fra tutti la marcia in più messa dall’ente nell’implementazione delle buone pratiche di protezione civile nel proprio territorio e poi il successo della manifestazione dell’esibizione a Donnalucata delle Frecce Tricolori la scorsa estate, la nascita del gruppo comunale di volontari della Protezione Civile e l’affidamento della progettazione del Piano di protezione civile comunale.

La Maratona dei sindaci virtuosi è organizzata dal Dipartimento regionale di Protezione civile diretto da Salvo Cocina.

Scicli ha partecipato con il sindaco di Scicli Mario Marino, l’assessore al ramo Enzo Giannone, il capo settore Sebastiano Vasile, il vicecomandante della Polizia locale Giovanni Guccione, il responsabile dei volontari della protezione civile comunale Francesco Cicero ed alcuni volontari. L’esibizione delle Frecce Tricolori nel mare di Donnalucata ha richiamato nell’estate scorsa migliaia di persone tutto con il volto rivolto verso il cielo ad ammirare le piroette dei velivoli che rappresentano l’orgoglio dell’Italia in tutto il mondo. Per i più fortunati, quelli che risiedono in estate fra Marina di Ragusa e Cava d’Aliga, lo spettacolo è stato visto due volte perchè il giorno prima ci sono state le prove dello spettacolo della pattuglia acrobatica italiana.

