Travolge un uomo e fugge: caccia al pirata della strada sulla Vittoria-Scoglitti

Un uomo ferito, per fortuna in maniera non grave, e un pirata della strada che lo ha investito ed è fuggito, senza prestare soccorsi. L’incidente stradale questa sera, intorno alle 19, alla periferia di Vittoria, lungo la strada che conduce in direzione di Scoglitti, all’altezza della rotatoria che conduce in direzione di Santa Croce Camerina e del mercato ortofrutticolo.

L’uomo che si trovava sullo scooter, un sessantenne, è finito sull’asfalto. Indossava il casco e questo ha evitato più gravi conseguenze. È stato trasportato in ospedale a Vittoria. Le sue condizioni non sono gravi.

Ora si cerca di individuare l’uomo che lo ha investito ed è fuggito. Si tratta dell’autista di una Mini Cooper che ora viene ricercato dalle forze dell’ordine. Per le ricerche si utilizzeranno anche le telecamere di videosorveglianza del circondario oltre ai resti e ai frammenti rimasti sull’asfalto. foto di repertorio

