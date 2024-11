Tratto autostradale Modica-Scicli della Siracusa-Gela: Dipasquale denuncia il “furto” dei fondi

La questione del tratto Modica-Scicli dell’autostrada Siracusa-Gela continua a sollevare polemiche, con l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, che torna a puntare il dito contro i governi regionali di Musumeci e Schifani e contro il governo nazionale.

“Quando il 22 dicembre dello scorso anno, io e l’on. Anthony Barbagallo denunciammo l’inazione dei governi Musumeci e Schifani, che per quasi due anni non hanno mosso un dito per portare in appalto il tratto Modica-Scicli, ci dissero che farneticavamo. Eppure, avevamo ragione: il Governo Meloni ha scippato i 350 milioni deliberati dal CIPESS grazie all’azione del PD al governo con i ministri De Micheli e Giovannini,” ha dichiarato Dipasquale.

Secondo il parlamentare, i fondi stanziati per il completamento del tratto sarebbero stati dirottati altrove a causa della mancata attivazione dei procedimenti amministrativi necessari. “Le notizie che continuano ad arrivare non fanno altro che confermare ciò che denunciamo da quasi un anno: i soldi non ci sono più.”

Dipasquale ha poi sottolineato l’atteggiamento contraddittorio delle autorità regionali: “Con una certa faccia tosta, esponenti del Governo regionale hanno partecipato a varie riunioni per dirci che non era vero, che i soldi c’erano, che ci stavamo sbagliando. La verità è che sono stati così bravi da farsi rubare i fondi da sotto il naso proprio da quello stesso Governo nazionale che si vantano di sostenere.”

La vicenda del tratto Modica-Scicli rappresenta un nodo cruciale per lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia sud-orientale, lasciando sul tavolo interrogativi che coinvolgono responsabilità politiche e visione strategica per il territorio.

