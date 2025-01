Tratto autostradale chiuso sulla Avola-Cassibile: disagi e lunghe code. Il sindaco Cannata chiede interventi rapidi per limitare i disagi

Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha sollecitato il direttore del Consorzio Autostrade Siciliane (Cas), Franco Fazio, ad adottare misure alternative per ridurre i disagi provocati dalle limitazioni al traffico autostradale lungo il viadotto Cassibile. La chiusura del tratto, che obbliga i veicoli in direzione nord a uscire dall’autostrada allo svincolo di Avola per rientrare da quello di Cassibile, sta causando lunghe code e disagi significativi per gli automobilisti e le comunità locali.

La situazione e le misure in corso

Il Cas, attualmente impegnato in verifiche e interventi sul viadotto, ha predisposto un’uscita obbligatoria che ha aggravato la viabilità nell’area, in particolare per chi percorre l’autostrada verso Siracusa. Tuttavia, il sindaco Cannata ha ricevuto rassicurazioni dal consorzio sull’attivazione di un Comitato Operativo Viabilità (Cov), che sarà convocato presso la Prefettura per monitorare costantemente la situazione e individuare soluzioni concrete per ridurre l’impatto delle limitazioni.

L’impegno del sindaco

Il sindaco ha dichiarato: “Il Cas mi ha assicurato che si sta procedendo all’attivazione di un Cov, da convocarsi in Prefettura, per monitorare costantemente la situazione e adottare misure concrete per mitigare i disagi arrecati agli automobilisti e alle comunità locali.”

Inoltre, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza stradale e il ripristino completo della viabilità nel più breve tempo possibile, senza ulteriori disagi per i residenti e i pendolari.

Foto: Siracusa News

