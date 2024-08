Trasporto pubblico extraurbano, gara da 883 milioni: il territorio regionale sarà suddiviso in quattro lotti

La Regione Siciliana ha avviato la fase esecutiva per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su pullman, attraverso una procedura a evidenza pubblica, come previsto dal nuovo codice degli appalti. L’assessorato regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha inviato il disciplinare con la richiesta di offerta alle aziende che avevano espresso interesse nel bando europeo avviato lo scorso marzo. Le aziende dovranno presentare la documentazione entro il 28 ottobre.

Per la prima volta viene utilizzata una procedura pubblica che mira a garantire collegamenti efficienti e di alta qualità in tutta la Sicilia. L’AST (Azienda Siciliana Trasporti) avrà una quota riservata delle tratte per mantenere la propria operatività e rilancio, mentre una clausola sociale assicurerà il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità lavorativa per i dipendenti delle società di trasporto coinvolte.

Il servizio di trasporto avrà un importo complessivo a base d’asta di circa 883 milioni di euro (IVA inclusa) e una durata di nove anni. Le tratte previste dal bando copriranno oltre 53 milioni di chilometri, con ulteriori 11,85 milioni di chilometri assegnati “in house” all’AST, per un totale di 65 milioni di chilometri, un aumento del 4,4% rispetto alle percorrenze attuali.

Il territorio regionale sarà suddiviso in quattro lotti. Ecco quali

Bacino Palermo e Trapani (13,79 milioni di chilometri);

Catania, Ragusa e Siracusa (10,26 milioni di chilometri);

Provincia di Messina (9,88 milioni di chilometri);

Province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna (18,9 milioni di chilometri).

I pullman dovranno rispettare specifici requisiti per migliorare l’esperienza di viaggio, tra cui una livrea unica, display a LED per l’indicazione del percorso, distributori di snack e bevande, WC per le tratte a lunga percorrenza, Wi-Fi a bordo, TV, prese di ricarica per dispositivi elettronici, e accesso agevole per passeggeri con disabilità.

