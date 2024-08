Tragico incidente stradale in Grecia, muore una ragazza di Vittoria

Una giovane di 19 anni originaria di Vittoria è tragicamente deceduta ieri a Rodi, in Grecia, a seguito di un incidente stradale. La ragazza, in vacanza con il fidanzato e alcuni amici, è stata investita da un autobus mentre si trovava in sella a una moto. Il gruppo era arrivato in Grecia il 12 agosto e stava partecipando a un’escursione in moto quando si è verificato l’incidente.

Le lesioni erano troppo gravi

Nonostante l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta a causa delle gravi lesioni, tra cui un’emorragia cerebrale, la giovane non ce l’ha fatta. Il fidanzato ha riportato traumi e fratture, ma non è in pericolo di vita. Gli amici che erano con la coppia hanno informato le famiglie, che sono già in viaggio verso la Grecia.

