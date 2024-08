E’ Nicole Lorefice, estetista vittoriese, la giovane di 19 anni morta in un incidente a Rodi

Si chiama Nicole Lorefice, 19 anni, la vittima dell’incidente stradale che si è verificato a Rodi, una delle isole della Grecia. La giovane, in vacanza con il fidanzato e con alcuni amici, si trovava in sella ad una moto che si è scontrata con un autobus.

La giovane è stata soccorsa ma non c’è stato nulla da fare



La peggio è toccata alla ragazza, che è stata soccorsa e portata in ospedale, ma i medici, nonostante i tentativi, non sono riusciti a salvarle la vita. Il fidanzato, anch’egli ferito, è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Le indagini sono condotte dalla Polizia greca. Il corpo della giovane si trova nell’obitorio dell’ospedale in attesa del via libera della magistratura greca. I familiari della giovane sono già partiti alla volta dell’isola dell’Egeo e seguiranno personalmente, con l’aiuto del Consolato, le procedure per il rimpatrio della salma. Non si sa quando potranno svolgersi i funerali.

Nicole Lorefice lavorava come estetista. In un periodo di ferie aveva scelto di partire con gli amici per trascorrere qualche giorno di relax in un’isola meta di tanti turisti e vacanzieri, anche per le importanti tracce storiche che essa conserva. Ma la vacanza si è purtroppo conclusa anzitempo tragicamente.

