Tragedia a Mazara del Vallo: 14enne precipita da un tetto e muore

Una tragedia ha sconvolto Mazara del Vallo. Leonardo Titone, 14 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 26 aprile precipitando dal tetto di un casolare abbandonato sul lungomare San Vito, nei pressi di un hotel della zona.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si era introdotto insieme a un amico tredicenne all’interno dell’ex stabilimento vinicolo, nonostante l’area fosse recintata e segnalata da cartelli di divieto. I due sarebbero saliti sul tetto, ma la struttura, evidentemente compromessa dal tempo e dall’incuria, ha ceduto sotto il loro peso. Leonardo è caduto da un’altezza di circa dieci metri, morendo sul colpo. L’amico, invece, ha riportato gravi ferite, tra cui una frattura al piede destro, ed è stato trasferito d’urgenza a Palermo.

A dare l’allarme sono stati altri ragazzi che erano con loro, ma che non avevano seguito i due sul tetto. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale medico del 118. Presente anche il sindaco di Mazara del Vallo, che ha espresso profondo cordoglio alla famiglia della vittima.

La Procura ha disposto il sequestro dell’intera area per consentire gli accertamenti necessari. La città è sotto shock e si interroga su come sia stato possibile che un edificio pericolante fosse così facilmente accessibile. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e prevenire simili tragedie in futuro.

Il sindaco ha sottolineato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza attorno agli immobili abbandonati e ha lanciato un appello alla comunità: “Questa è una ferita profonda. Dobbiamo fare di più per proteggere i nostri giovani e sensibilizzarli sui pericoli che si nascondono in queste aree abbandonate”.

[image: image.png]



