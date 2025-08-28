Dopo dieci anni di battaglie legali, arriva la sentenza del Tribunale di Palermo: la famiglia di una donna deceduta nel 2015 a seguito di una grave infezione post-operatoria riceverà un risarcimento complessivo di 337.586 euro. La vicenda ha coinvolto tre diverse strutture sanitarie siciliane ed emiliane: l’Asp di Agrigento, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna (gestore […]
Tragedia sulla Ragusa-Giarratana: muore 58enne in un incidente
28 Ago 2025 18:49
Un drammatico incidente stradale si è verificato oggi, 27 agosto 2025, alle ore 15:35 lungo la SS194 Ragusa-Giarratana, nei pressi del ponte sulla diga. Un furgone Citroën Jumpy, condotto da un uomo di 58 anni originario di Giarratana, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo che si è concluso tragicamente.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito del violento impatto, ritrovato già privo di vita al momento dell’arrivo dei soccorsi.
I soccorsi e gli accertamenti sul posto
Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Ragusa, che hanno messo in sicurezza l’area, e un’ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne.
Presenti anche i Carabinieri di Ragusa, incaricati di svolgere i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.
