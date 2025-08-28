Tragedia sulla Ragusa-Giarratana: muore 58enne in un incidente

Un drammatico incidente stradale si è verificato oggi, 27 agosto 2025, alle ore 15:35 lungo la SS194 Ragusa-Giarratana, nei pressi del ponte sulla diga. Un furgone Citroën Jumpy, condotto da un uomo di 58 anni originario di Giarratana, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo che si è concluso tragicamente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito del violento impatto, ritrovato già privo di vita al momento dell’arrivo dei soccorsi.

I soccorsi e gli accertamenti sul posto

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Ragusa, che hanno messo in sicurezza l’area, e un’ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne.

Presenti anche i Carabinieri di Ragusa, incaricati di svolgere i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

© Riproduzione riservata