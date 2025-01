Tragedia sfiorata ad Adrano: muro di un’abitazione crolla su un’auto

Questa mattina, ad Adrano, un muro di un’abitazione privata in disuso situata in via Pietro Micca è crollato, provocando il seppellimento di un’utilitaria parcheggiata sulla strada. Fortunatamente, al momento del crollo, l’auto era vuota e non si registrano feriti.

Secondo quanto riportato dall’emittente locale Videostar, il cedimento potrebbe essere stato causato dalle recenti e abbondanti piogge che hanno interessato la zona, compromettendo la stabilità della struttura.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche necessarie per accertare le cause precise del crollo.

Contributo fotografico: Franco Assenza

