Tragedia sfiorata a Scoglitti. Crolla un traliccio: tre bambini in ospedale. Si stavano ricordando i due cuginetti Alessio e Simone

Crollo di un traliccio ieri sera, intorno a mezzanotte, in un locale della Riviera Lanterna dove si stava svolgendo una manifestazione, in ricordo dei cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, uccisi da

un’auto in corsa nel luglio di cinque anni fa. All’improvviso è venuto giù il traliccio che reggeva i riflettori che era stato montato da una ditta specializzata. Il traliccio ha colpito tre bambini, che sono stati portati in ospedale a Vittoria. Due sono stati medicati e subito dimessi, un terzo è ancora ricoverato per delle possibili lesioni.



Sul posto, per gli accertamenti sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco, questi ultimi per la messa in sicurezza degli impianti e per verificare le cause e le eventuali responsabilità dell’accaduto. La

manifestazione, che era giunta alla fase finale, è stata interrotta e non si è tenuta la premiazione. Nel locale, uno stabilimento sportivo e per il tempo libero, con aree attrezzate e area per il drink e pizzeria, che è stato inaugurato un mese fa, al momento dell’incidente erano presenti molte persone, compresi i ragazzi che avevano partecipato alle iniziative sportive e che erano in attesa della premiazione, insieme alle famiglie.

Erano presenti anche alcuni amministratori comunali.

© Riproduzione riservata