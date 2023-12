Tragedia sfiorata a Santa Croce: con l’auto, entra nel mercato. Ci sono feriti

Tragedia sfiorata a Santa Croce Camerina. Una donna alla guida di un’auto, una tunisina, con a bordo marito e figlia, è entrata all’interno del mercatino settimanale della città, in piazza della solidarietà. La donna ha perso il controllo dell’auto, per cause ancora in fase di accertamento.

L’auto ha impattato contro alcune bancarelle, distruggendole. Quattro i feriti, nessuno in pericolo di vita. Una signora anziana è stata trasferita al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto i carabinieri.