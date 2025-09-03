Tragedia nel giorno delle nozze: sposo muore d’infarto dopo il matrimonio a Montebello della Battaglia

Un giorno che doveva essere solo di gioia si è trasformato in una tragedia. Antimo Squillace, 49 anni, originario di Bornasco, è morto poche ore dopo avere detto “sì” alla sua compagna, Federica Vespa, 31 anni.

Il malore è avvenuto sabato pomeriggio in un agriturismo nell’agriturismo nel Pavese, dove la coppia stava festeggiando con amici e parenti dopo la cerimonia civile.

Dalle nozze alla tragedia in pochi istanti

Nella mattinata Antimo aveva pubblicato su Facebook la foto del cuscino con le due fedi intrecciate, simbolo dell’amore appena suggellato con Federica. Poco dopo la cerimonia in Comune, lo sposo ha accusato un malore improvviso mentre si stava cambiando d’abito per la festa.

I soccorsi sono stati immediati, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore di Antimo non ha più ripreso a battere.

Lo shock della sposa e degli invitati

Federica, che si trovava nella stanza accanto pronta a unirsi agli invitati, non immaginava che la giornata più bella della sua vita si sarebbe trasformata in un dramma.

La notizia della morte di Antimo ha sconvolto parenti e amici, molti dei quali hanno espresso dolore e incredulità sui social. «Ho perso un amico di quelli veri – ha scritto Davide, compagno d’infanzia dello sposo – oggi non ci sei più e fa male. Ma i ricordi resteranno per sempre».

Una comunità in lutto

La comunità di Bornasco e l’intero Pavese si stringono attorno alla famiglia Squillace e alla giovane moglie, rimasta vedova poche ore dopo avere pronunciato il suo “sì”.

La vicenda, dal forte impatto emotivo, ricorda quanto la vita e la morte possano intrecciarsi in modo crudele, come le fedi che Antimo aveva immortalato poche ore prima di lasciare per sempre i suoi cari.

