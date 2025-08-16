L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Tragedia in volo Palermo-New York: muore una passeggera per arresto cardiaco
16 Ago 2025 12:40
Un viaggio che doveva essere l’inizio di una nuova avventura si è trasformato in tragedia. Una donna è morta a bordo del volo Palermo–New York, decollato dall’aeroporto Falcone Borsellino, dopo aver accusato un improvviso malore.
L’emergenza in quota
La passeggera ha avuto un attacco cardiaco mentre l’aereo sorvolava l’Atlantico. L’equipaggio ha immediatamente prestato i primi soccorsi, ma le condizioni sono apparse sin da subito critiche. Il comandante ha quindi deciso di deviare la rotta e richiedere un atterraggio di emergenza.
Atterraggio d’emergenza a Gander
Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Gander, nell’isola canadese di Terranova, dove ad attendere l’aereo c’era già un’équipe medica. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Il volo riparte per New York
Terminate le procedure di emergenza, il volo ha potuto riprendere il suo tragitto verso il JFK di New York, atterrando con ore di ritardo e lasciando sgomenti gli altri passeggeri, testimoni della drammatica scena.
