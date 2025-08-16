Tragedia in volo Palermo-New York: muore una passeggera per arresto cardiaco

Un viaggio che doveva essere l’inizio di una nuova avventura si è trasformato in tragedia. Una donna è morta a bordo del volo Palermo–New York, decollato dall’aeroporto Falcone Borsellino, dopo aver accusato un improvviso malore.

L’emergenza in quota

La passeggera ha avuto un attacco cardiaco mentre l’aereo sorvolava l’Atlantico. L’equipaggio ha immediatamente prestato i primi soccorsi, ma le condizioni sono apparse sin da subito critiche. Il comandante ha quindi deciso di deviare la rotta e richiedere un atterraggio di emergenza.

Atterraggio d’emergenza a Gander

Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Gander, nell’isola canadese di Terranova, dove ad attendere l’aereo c’era già un’équipe medica. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il volo riparte per New York

Terminate le procedure di emergenza, il volo ha potuto riprendere il suo tragitto verso il JFK di New York, atterrando con ore di ritardo e lasciando sgomenti gli altri passeggeri, testimoni della drammatica scena.

