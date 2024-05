Tragedia in provincia di Palermo: cinque operai morti sul lavoro

Una tragedia si è verificata in provincia di Palermo, a Casteldaccia. Cinque operai sono morti intorno alle 14 di oggi. In via Nazionale, presso un impianto di sollevamento di acqua reflue della ditta Amato, alcuni operai di una ditta esterna durante alcuni lavori di manutenzione sono stati colti da malore all’interno della vasca di depurazione di acque reflue. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre dai distaccamenti di Brancaccio e Termini Imerese con il supporto della squadra Saf (speleo alpino fluviale) , dei Sommozzatori e del Nucleo Nncr (nucleare batteriologico, chimico e radilogico).

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO

Sono stati recuperati 7 operai (di questi 5 privi di vita il cui decesso e’ stato costatato dal personale medico presente sul posto) un operaio trasportato in ospedale e un operaio illeso. Le operazioni si sono appena concluse. Sul posto sono presenti inoltre i tecnici Spresal per le indagini di competenza e personale della Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata