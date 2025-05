Tragedia a Vittoria: giovane mamma di 28 anni muore misteriosamente in ospedale. Procura apre inchiesta

Una donna di 28 anni è morta ieri a Vittoria poco dopo il suo arrivo in ospedale. La donna era arrivata in ambulanza, allertata dal marito, dopo che la donna si era sentita male nel corso della notte.

Una vicenda, quella della donna, madre di quattro bambini tutti molto piccoli, che si è consumato nell’arco di pochi giorni e con un’evoluzione assolutamente inattesa. La donna era arrivata in ospedale per la prima volta nella notte tra sabato e domenica. I medici avevano effettuato alcuni esami e avevano prescritto una radiografia toracica, che la donna avrebbe dovuto effettuare l’indomani, cioè nella giornata dell’11 maggio. Nel frattempo la donna era stata rimandata a casa con la raccomandazione di presentarsi qualche ora dopo al Guzzardi per effettuare l’esame richiesto. La donna però non è più tornata in ospedale.

Un nuovo allarme è scattato tre giorni dopo, mentre la donna riposava nel suo letto. Pare – ma la circostanza deve essere confermata – che abbia cominciato ad ansimare ed accusare difficoltà respiratorie.

Stavolta l’ambulanza l’ha trasportata con urgenza in ospedale, ma stavolta, al suo arrivo, le sue condizioni erano già compromesse. La giovane madre è spirata poco dopo. Il marito ha presentato un esposto per cercare di comprendere le cause del decesso della moglie. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Ragusa che ora dovrà verificare le cause dell’accaduto.

