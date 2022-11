Tragedia a Comiso, giovane ritrovato morto, era uscito per una corsa

Una tragedia si è consumata nella giornata di oggi a Comiso. Un giovane di 23 anni, F.D., è stato ritrovato morto in un dirupo in contrada Canicarao. Il giovane era uscito di casa ieri mattina intorno alle 10.30 per una corsa.

Non è essendo rientrato a casa per l’ora di pranzo, i genitori si sono allarmati e hanno iniziato a cercarlo, riuscendo a individuare la macchina. Intorno alle 17 è stata sporta denuncia ai carabinieri che si sono attivati per le ricerche insieme ai vigili del fuoco e alle unità cinofile dei vigili del fuoco. All’alba di oggi, intorno alle 6.30. è stato ritrovato in un dirupo, privo di vita.

Non è stato ancora chiarito se il giovane abbia avuto un malore o sia scivolato. E’ stata comunque disposta l’autopsia dal P.M. di turno, dottoressa Silvia Giarrizzo. Attualmente, la salma si trova presso l’obitorio del cimitero di Comiso.

Ricerca fotografica: Franco Assenza