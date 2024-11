Tra memoria e impegno, con il coinvolgimento dei giovani, celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e Forze Armate

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice di Piazza San Giovanni a Ragusa, la tradizionale celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un appuntamento annuale che unisce istituzioni, scuole e cittadinanza in un momento di omaggio ai caduti e di riflessione sui valori fondanti della comunità italiana.

L’evento ha visto una partecipazione calorosa, con una presenza significativa degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Palazzello Vann’Antò”, i quali hanno rappresentato le nuove generazioni e il loro impegno nel preservare la memoria storica del Paese. Per i ragazzi è stata un’opportunità importante per conoscere da vicino il significato dell’Unità Nazionale e il ruolo delle Forze Armate, un’esperienza che sicuramente resterà nel loro percorso educativo.

Quest’anno, inoltre, la manifestazione ha assunto un valore speciale in quanto ha coinciso con il 160° anniversario della Croce Rossa Italiana, presente in piazza con uno stand celebrativo. Fondato nel 1864, questo Corpo Ausiliario delle Forze Armate è simbolo di assistenza umanitaria e soccorso, da sempre in prima linea sia in Italia che all’estero. Lo stand allestito in Piazza San Giovanni ha offerto ai visitatori un’immersione nella storia e nei valori della Croce Rossa, mettendo in risalto la sua missione di solidarietà e supporto.

La celebrazione è stata accompagnata da un’iniziativa speciale che ha trasformato il centro storico di Ragusa in una vera e propria mostra a cielo aperto. Dal 30 ottobre al 5 novembre, infatti, diverse vetrine del centro sono state addobbate con uniformi, cimeli, medaglie e documenti appartenenti alle Forze Armate, alle forze di polizia, alla Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia locale e alla Croce Rossa Italiana. Questo allestimento ha creato un percorso visivo che ha arricchito ulteriormente la giornata, consentendo ai passanti di ammirare oggetti di grande valore storico e simbolico.

L’iniziativa, organizzata con il supporto del Comune di Ragusa, ha dato un tocco di profondità e bellezza a una ricorrenza che rappresenta non solo una celebrazione, ma anche un invito a riflettere sull’importanza della coesione nazionale e della pace. Grazie all’impegno di studenti, istituzioni e cittadini, Ragusa ha vissuto una giornata all’insegna dell’orgoglio e del rispetto per la storia italiana.

foto di Salvo Bracchitta

