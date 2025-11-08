Tots Academy Asd domina a Mazara del Vallo: trionfo per il tiro sportivo difensivo siciliano

Il rombo secco dei colpi, la concentrazione negli sguardi e l’adrenalina dell’azione controllata: il poligono San Nicola di Mazara del Vallo ha ospitato una delle competizioni più attese nel panorama regionale del tiro sportivo difensivo, la gara Idpa Tier 1, richiamo per gli appassionati di precisione e disciplina da tutta la Sicilia.

A distinguersi tra i protagonisti della giornata è stata la Tots Academy Asd, affiliata al comitato provinciale Csen Ragusa e guidata dal presidente e istruttore master Giovanni Rosso, che ha condotto il proprio team a risultati di assoluto rilievo.

La competizione, improntata sui principi della International Defensive Pistol Association (Idpa), ha rappresentato un banco di prova per atleti di diversi livelli, dai neofiti agli esperti tiratori. Sotto la guida esperta di Rosso, la Tots Academy ha confermato la propria leadership e la qualità del proprio lavoro tecnico e formativo.

I risultati: precisione e disciplina premiate

Nella categoria Marksman (Mm), Giovanni Rosso ha conquistato il primo posto, seguito dal compagno di squadra Salvatore Iacono, salito sul terzo gradino del podio. Nella categoria Sharpshooter (Ss), Giovanni Di Bona ha ottenuto un ottimo secondo posto, mentre nella categoria Novice (Nv) si è distinto Biagio Iacono, vincendo la gara, con Roberto Briffi al terzo posto.

Una serie di piazzamenti che confermano la Tots Academy come una delle realtà più solide e apprezzate nel mondo del tiro sportivo difensivo siciliano, capace di formare atleti di alto livello e di trasmettere i valori autentici dello sport.

Csen Ragusa: “Un modello di eccellenza e professionalità”

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalla società:

“Siamo orgogliosi di sostenere realtà come la Tots Academy Asd, che rappresentano un modello di eccellenza e professionalità. Il tiro sportivo difensivo Idpa non è solo disciplina tecnica, ma anche promozione di valori come il rispetto, la sicurezza e lo spirito di squadra. Grazie all’impegno di atleti e istruttori di alto livello, la Sicilia si conferma protagonista nel panorama nazionale.”

Giovanni Rosso: “Dietro ogni risultato c’è dedizione e spirito di squadra”

Non nasconde l’emozione Giovanni Rosso, presidente e anima della Tots Academy:

“Ogni gara è un’occasione di crescita e confronto. Dietro ogni risultato ci sono dedizione, disciplina e un forte spirito di squadra. La Tots Academy è prima di tutto una famiglia che condivide passione e competenza.”

Rosso ha poi ringraziato il Poligono San Nicola di Mazara del Vallo per l’impeccabile organizzazione e la gestione dell’evento, che si è svolto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con un’eccellente efficienza logistica.

Prossima tappa: Castelvetrano

L’entusiasmo per il successo di Mazara del Vallo non si ferma qui. Il calendario delle competizioni prosegue con il prossimo appuntamento fissato per dicembre a Castelvetrano, dove il tiro sportivo difensivo Idpa tornerà protagonista.

Una nuova occasione per promuovere i valori di sicurezza, formazione e spirito sportivo, principi che guidano ogni attività della Tots Academy Asd e del Csen Ragusa, custodi di una tradizione sportiva che guarda al futuro con passione e competenza.



