Totò Schillaci, Regione intitolerà al bomber sala dell’assessorato Sport

La Regione Siciliana ha deciso di intitolare la sala riunioni dell’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo di Palermo, in via Notarbartolo, alla memoria di Totò Schillaci, celebre calciatore palermitano scomparso prematuramente. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore Elvira Amata e condivisa dal presidente della Regione, Renato Schifani, con l’obiettivo di omaggiare il campione siciliano con una cerimonia che si terrà prossimamente.

Il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di onorare la memoria di Schillaci, ricordando come i suoi gol abbiano fatto sognare milioni di italiani. Schillaci, con il suo talento e la sua determinazione, è diventato un simbolo di umiltà e perseveranza, un modello per le nuove generazioni. Anche l’assessore Amata ha espresso l’importanza di questa iniziativa, convinta che l’intitolazione della sala contribuirà a mantenere viva la memoria del campione, in un contesto istituzionale legato allo sport.

