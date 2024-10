Torneo di MMA a Milazzo: ottimi risultati per tre atleti ragusani della “Arti D’Oriente”

Il primo evento di MMA della nuova stagione sportiva si è svolto nella splendida cornice della Città Marinara di Milazzo, durante la festa dello Sport Movimento Sportivi Milazzesi. Il “Galà” di MMA Cage, organizzato dal Referente del Settore Federkombat per la Regione Sicilia, A. Sofia, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Lombardia. L’evento, reso possibile grazie al supporto di numerosi sponsor e alla collaborazione delle associazioni sportive, ha richiesto un impegno significativo per la sua realizzazione.

Tra i partecipanti, la Scuola di Arti Marziali Cinesi e Sport da Combattimento di Ragusa, Arti d’Oriente ASD, ha schierato un team di tre atleti, accompagnati dal Maestro Davide Migliorisi e dal suo staff. Dopo la registrazione e la verifica delle categorie di peso nella tarda mattinata di domenica, i combattenti hanno iniziato gli incontri all’interno della gabbia di MMA, allestita sul lungomare di Milazzo, con lo splendido sfondo del Golfo.

I tre atleti della scuola ragusana, Emailin Q.T. (Senior 70 kg, contatto pieno), Jovanny T. (Senior 61 kg, contatto pieno), e Alessio I. (Junior 61 kg, contatto leggero), si sono distinti per le loro performance, conquistando tutti il secondo posto, medaglia d’argento. Nonostante i risultati meritevoli, il Maestro Migliorisi ha sottolineato: “Qualcosa ancora si può migliorare nella tecnica e nell’esperienza degli atleti, e sicuramente ci si auspica ad un miglioramento dell’organizzazione e dell’arbitraggio, punto focale e di estrema delicatezza e responsabilità, al fine di tutelare gli atleti e le loro performance”.

Il Referente Regionale A. Sofia ha concluso l’evento sottolineando il valore educativo delle MMA, che apportano benefici sia fisici che mentali. Ha ribadito che, per crescere e migliorare nel combattimento, è essenziale mettere in pratica ciò che si impara in allenamento.

