Torna l’acqua potabile a Modica: revocate le ordinanze del 10 e 11 febbraio

Torna l’acqua potabile in alcune zone di Modica. Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha annunciato la revoca delle ordinanze del 10 e 11 febbraio, ripristinando l’utilizzo dell’acqua a scopo potabile nelle zone servite dai serbatoi Santa Teresa, Sacro Cuore e Costa del Diavolo.

Le zone interessate dal ripristino dell’acqua potabile

Erano tante le zone interessate dal divieto: il serbatoio Santa Teresa serve Corso San Giorgio, Corso Umberto, Via Fontana, Corso Garibaldi, Quartiere Sant’Andrea, Giacanta e zone limitrofe.

Il serbatoio Sacro Cuore le Via Tirella, Via Modica Sorda, Via Cozzo Rotondo, Via Trapani Rocciola (Pietro Borrometi) e aree circostanti. Il serbatoio Costa del Diavolo, Modica Alta, Quartiere Dente e Modica Bassa.

Il Sindaco ha spiegato che la decisione è stata presa a seguito della cessazione delle cause che avevano portato all’adozione del divieto in via precauzionale.

