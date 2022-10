Torna Ibla Classica International. Sabato 15 ottobre in scena con “Classico… ma non troppo”

Dopo una pausa, riprende la 18esima stagione concertistica Ibla Classica International con altri imperdibili appuntamenti che allieteranno gli amanti della musica fino a dicembre. Un ricco e vario cartellone per il festival musicale fondato da Giovanni Cultrera e promosso dall’associazione A.Gi.Mus. presieduta da Giuseppe Basile, in collaborazione con l’associazione Qirat. Concerti ricchi di fascino e grandi nomi della musica classica e non solo per vivere tante emozioni in musica.

Sul palcoscenico, grazie alla convenzione siglata con il Liceo Musicale Giovanni Verga di Modica, si alterneranno anche i giovani talenti del territorio ibleo, entusiasti e desiderosi di mostrare la loro passione e bravura. Si ricomincerà sabato 15 ottobre alle ore 18.00 nella splendida cornice del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla con “Classico… ma non troppo”, con il duo pianistico composto da Barbara Cattabiani e Claudia Agostini. Le musiciste Barbara & Claudia eclettiche sia nel repertorio che nello stile, abbinano all’impostazione classica diversi stili musicali, proponendo brani accattivanti che spaziano dalla classica al jazz, dalle colonne sonore agli standard americani, il tutto abbinato ad una tecnica pianistica perfetta. Per “Classico… ma non troppo” eseguiranno composizioni di J. Pachelbel, J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, V. Monti.

Il concerto “Classico… ma non troppo” sarà aperto dal Quintetto d’ottoni del Liceo Musicale G. Verga di Modica, formato da Lorenzo LinguantiI e Carmelo Zisa alle trombe, Paolo Albergamo al basso tuba, Gabriele Boreale al corno e Nicolò Pisani all’eufonio.

Barbara Cattabiani ha iniziato giovanissima lo studio del pianoforte diplomandosi con il massimo dei voti sotto la guida del M° Arnaldo Graziosi. Successivamente ha studiato con il M° S. Perticaroli, con la pianista M. Candeloro, con il M° N. Brainin (repertorio per violino e pianoforte), con il M° Ancillotti (repertorio per flauto e pianoforte), con il M° A. Tichy e con il M° B. Canino per la musica da camera. Ha collaborato in qualità di Maestro Accompagnatore al pianoforte con i Maestri: M. Alòs, R. Talarico, D. Dauria, D. Colaianni,D. Surrat, R. Savastano, M. Barton, P. Pellegrino, M. Marasco , A. Persichilli, A. Sciancalepore, G. Ettorre, M. Giorgi. Ha partecipato a concerti per il M° E. Morricone eseguendo sue colonne sonore da film, sia in duo con il M° Graziosi che come solista. Si è esibita in diverse formazioni cameristiche in prestigiose sale da concerto e per molte Associazioni Musicali in Italia e all’estero riscuotendo successo di pubblico e critica. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia (Rai 1, Rai 2 ed emittenti private) e all’estero. Attualmente è titolare di cattedra presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone.

Claudia Agostini si è diplomata brillantemente presso il Conservatorio di Roma “Santa Cecilia” in Pianoforte (nella classe della Prof. N. Virgilio) e in Musica da Camera con il massimo dei voti (nella classe del M° L. Cerroni). Frequenta anche i corsi di musica da camera in Accademia Chigiana tenuti dal M° R. Brengola. Nel 2006, sempre presso il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma si è laureata in Pianoforte, (Biennio specialistico di II livello in Pianoforte). Fin dagli esordi ha consacrato la propria attività al repertorio cameristico. Numerosissime le collaborazioni in questo ambito sia con solisti di rilievo che con gruppi da camera. Tiene regolarmente concerti in Italia e all’estero per le più importanti istituzioni musicali in sedi prestigiose. Collabora regolarmente con le orchestre “Ensemble le Muse “e “I Virtuosi dell’opera di Roma”, con le quattro soprano “INCANTO quartet”. Da questo ultimo sodalizio innumerevoli i concerti. Uno dei quali a Montreal (settembre 2019) per il convegno internazionale ENAC (54 paesi di tutto il mondo) in rappresentanza dell’Italia. Parallelamente lavora come pianista accompagnatore di cantanti sia nel campo lirico che in quello leggero, come pianista di scena e arrangiatrice in diverse produzioni teatrali. Ha collaborato per diversi anni come pianista accompagnatore nella classe di canto dell’Accademia d’arte drammatica “S. D’Amico” di Roma. Sempre in campo teatrale, è stata in tournee con Angela Pagano con lo spettacolo “Caro Eduardo” come pianista di scena e arrangiatrice.

Il Quintetto d’ottoni del Liceo musicale G. Verga di Modica nasce nel 2019; è un progetto del laboratorio di musica di insieme ideato dal Prof. Leandro Rosa docente di esecuzione e interpretazione di “Basso tuba” e dagli alunni che, con entusiasmo e collaborazione, hanno contribuito a portare avanti con orgoglio e dedizione questo progetto. Il quintetto si è esibito in diverse manifestazioni, riscuotendo grande gradimento da parte del pubblico. Il repertorio varia dalla musica classica a quella contemporanea. Il quintetto è formato da alunni del 5°anno del liceo musicale G. Verga e da ex alunni.

Il prossimo appuntamento di Ibla Classica International sarà domenica 23 ottobre alle ore 18.00 presso la Chiesa Anime Sante del Purgatorio di Ragusa Ibla con “Concerto d’organo” con Ottavia Guarrera, soprano, Giulia Alletto, mezzosoprano e Antonella Rollo, organo.