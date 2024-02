Tony Liuzzo vince la 10 km alla “Corri Fregene 2024”. L’atleta sciclitano ha tagliato primo il traguardo

Orgoglio siciliano, orgoglio sciclitano, orgoglio per una disciplina fortemente voluta in città dal compianto Franco Ruscica preparatore atletico di giovani runners locali. Tony Liuzzo due giorni fa è arrivato primo al traguardo dei 10 chilometri su una gara che ha visto alla partenza 1.300 atleti. La “Corri Fregene” si sviluppa su tre distanze, la 10 chilometri, la 21 chilometri e la 30 chilometri. Quest’anno è giunta alla 9° edizione. Il fondista di Scicli, 45 anni a giugno, è tesserato per la Running Emotion di Pozzallo del presidente Gianni Scala. Correndo per la prima gara ha coperto il percorso di 10 chilometri con il tempo di 33’28 lasciandosi alle spalle Danilo Martin (34’02”) e Andrea Scaranari (34’25”).

Lo scorso anno era stato suo il primo posto nel campionato mondiale master indor Toruń che si è tenuto in Polonia.

Prima dello scalino più alto del podio ai mondiali indor in terra polacca, Tony Liuzzo aveva ottenuto il primo posto ai campionati italiani master di cross di Aviano, in Friuli, ed il titolo di campione europeo M40, sui 3000 metri a Braga in Portogallo.

Per il fondista Liuzzo la strada del successo arride ancora. E’ il frutto di un intenso lavoro di preparazione atletica che lo impegna da anni.

La scheda

Tony Liuzzo, nasce a Scicli il 24 giugno del 1979. Proprio da Scicli spicca il volo con la Libertas Scicli del professore Angelo Asta prima e di Franco Ruscica dopo. A livello regionale è uno dei massimi fondisti, lo stesso vale a livello nazionale. Tra i migliori in Italia ha partecipato alle maratone di New York e di Boston con un tempo personale di 2h16’32”, oltre ad aver corso in pista i 10.000 in 29’17” e un primato nella mezza di 1h04’02”. Tony Liuzzo ha difeso oltre ai colori della Libertas Scicli anche quelli del Cs Aeronautica, della Corri Castelvetrano, dell’Atletica Augusta prima di entrare a fare parte della Running Emotion Pozzallo di Gianni Scala.

