“Ti Rissi No”: inizia la mobilitazione provinciale contro la violenza di genere a Ragusa:

La mobilitazione provinciale contro la violenza di genere, denominata “Ti Rissi No!” è ufficialmente iniziata. Questa mobilitazione, grazie alle numerose adesioni, prevede un calendario ricco di eventi che si svolgeranno durante il mese di novembre, culminando in una manifestazione provinciale unificata, un corteo che partirà sabato 25 novembre 2023 alle ore 10 a Ragusa.

Le iniziative sono raccolte in “Calendaria”, che si può consultare da questo link o sull’evento facebook “Ti rissi no”.

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma nei prossimi giorni:

Il 5 novembre 2023, alle ore 17.00, nella sede CUB in via G.B. Odierna n. 212, sarà ospitato un incontro-dibattito intitolato “Viva la denatalità”, curato dal Gruppo Anarchico di Ragusa. Questo evento dal titolo provocatorio mira ad aprire una riflessione sulla scelta delle donne riguardo alla maternità.

Tante iniziative si svolgeranno nelle scuole, come gli incontri proposti a Ragusa dal Movimento Federalista Europeo dal titolo “Donne ed Europa, un unico destino” durante i quali si approfondirà la strategia UE per la parità di genere 2020-2025; l’Associazione Ipso Facto proporrà incontri nelle scuole di Modica e Ragusa, sul tema della violenza di genere.

Il 12 novembre alle ore 17.00 al Teatro Garibaldi di Modica sarà installato un Posto Occupato, a cura del PD di Modica.

L’evento “La Fascia Trasformata – Focus sullo Sfruttamento Lavorativo Femminile” metterà al centro la difficile condizione delle lavoratrici in un’area in cui lo sfruttamento lavorativo è una realtà tangibile, l’agricoltura. L’incontro si terrà il 16 novembre alle 19.00 nella sede “The Globe” a Ragusa. Questo evento è organizzato da U.S.B. Federazione del Sociale di Ragusa e dal sindacato C.U.B..

E ancora, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, flash mob, in un fitto programma ancora in aggiornamento che ci porterà alla grande manifestazione provinciale di sabato 25 novembre, contro ogni violenza di genere, che si terrà a Ragusa, con partenza da via Zama alle 10.00.

L’intento è di coinvolgere durante tutto il mese di Novembre la provincia intera, con iniziative realizzate in ogni comune. Sono tante le realtà che ad oggi hanno aderito.

Uniamoci nella lotta contro la violenza di genere e per l’uguaglianza di genere!

Prossimo incontro organizzativo per il Corteo e la mobilitazione: venerdì 10 ore 18.00 presso sede ANPI, RAGUSA, Via Ecce Homo n. 178.

Per aderire e sottoscrivere il manifesto politico:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZsUKR1ZDYweK3qZMcJokcUhy9JKGv8ReyiHcd71ndSDvusA/viewform

Per consultare Calendaria:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_vdjHlVwICVBdmODi37SXDvWdkPBD6zI3MB-V5boTP4/edit?usp=sharing

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/633701525637197

Per maggiori informazioni: ragusa@arcigay.it

Associazioni e realtà aderenti, alla data del 03/11/2023:

Arcigay Ragusa, CGIL Ragusa, Consulta Femminile di Ragusa, Adesso Basta Ragusa, Ipso Facto – Modica, cooperativa AGIRE – Scicli, Gruppo Anarchico di Ragusa, Casa delle donne – Ragusa, Consulta Giovanile – Ragusa, Collettivo OCRA, Kina CollettivA Transfemminista, A.P.S. Lebowski, Federazione del Sociale U. S. B. Ragusa, ANPI COMITATO PROVINCIALE RAGUSA, AMR ControVento, MHcasadelleculturescicli, Amnesty International gruppo 228 Ragusa, The Globe Circolo Arci Ragusa, Centro Donna – Vittoria, Movimento Federalista Europeo, Royal Wolf Rangers, Forum Terzo Settore, CUB provincia di Ragusa.

Partiti e gruppi politici:

PD Modica, PD Ragusa, Italia Viva provincia di Ragusa, Sinistra Italiana provincia di Ragusa.

Enti locali:

Comune di Ragusa e Comune di Vittoria.

Illustrazione grafica realizzata da Bruna Fornaro.