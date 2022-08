Terza edizione del Leo Beach Vollery

Entusiasmo, sana competizione e amicizia sono le tre parole chiave che domenica 21 Agosto hanno caratterizzato la terza edizione del torneo di Beach Volley organizzato dal Leo Club Ragusa.

8 squadre si sono sfidate per guadagnare il titolo di migliori in campo, contribuendo a sostenere il progetto “Maternità Sicura = Zero Orfani “ afferente ad Mkonlus (https://www.mkonlus.org/it/), per allestire un’intera sala parto in Burkina Faso e garantire così delle migliori condizioni igienico sanitarie per i piccoli neonati e per le loro mamme.



Preziosa la collaborazione dell’associazione Beach Mania, di Paola e soci, che hanno reso possibile l’utilizzo dei due campi da gioco e degli sponsor che hanno collaborato.



Questa la classifica:

Primo posto: squadra “misticanza” (in foto) con Manuela Scollo, Vittorio Vitello, Sebastiano Cavalli,

Stefano Occhipinti e Davide Scaglioni.

Secondo posto: squadra” mangiatori di sabbia” con Angelo Cannata, Samuele Sortino, Edoardo Zocco ed Enrico Bonincontro.

Terzo posto: squadra” Monster Block” con Stefano Corallo, Aurelio Curiale, Federico Marchetti, Gianmarco Licitra e Michela Gulino.



Beneficienza e sport sono stati i due veri protagonisti della giornata appena trascorsa.