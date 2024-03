Terribile incidente sulla Messina-Catania. Un morto. Ferita famiglia ragusana

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sulla Messina-Catania. Per cause ancora in fase di accertamento l’automobilista della Ford Fiesta ha avuto un impatto con una Toyota Yaris, dove a bordo vi era una famiglia ragusana: padre, madre e figlia.

Gravi i due coniugi: sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico di Messina.

Ad avere le peggio l’uomo alla guida della Fiesta, originario di Paternò ma residente in Toscana. Aveva 47 anni.

